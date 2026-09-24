В Рязани начали создание «Карты наличников»

Инициатива направлена на сохранение исторического наследия. Цель — собрать информацию о деревянных домах с уникальными наличниками, включая сохранившиеся и утраченные. В маршруте уже 20 домов, а «Хранители» сохраняют наличники в библиотеках, музеях, магазинах и ресторанах. Карту продолжают разрабатывать.