В Рязани на три дня перекроют 1-й Вокзальный проезд

В Рязани с 22:00 27 сентября до 23:00 30 сентября закроют движение транспорта на 1-м Вокзальном проезде. Об этом сообщили в городской администрации. Ограничение введут из-за дорожно-строительных работ. Движение перекроют на участке от пересечения с Малым шоссе и Вокзальной улицей.

В Рязани с 22:00 27 сентября до 23:00 30 сентября закроют движение транспорта на 1-м Вокзальном проезде. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничение введут из-за дорожно-строительных работ. Движение перекроют на участке от пересечения с Малым шоссе и Вокзальной улицей.

Место проведения работ огородят.