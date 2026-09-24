В Рязани на нескольких улицах пропала холодная вода
Об этом сообщили на сайте Водоканала. Ресурса не будет до 17:00 по адресам: Есенина, д. 27 (ГАУК Рязанский театр кукол); Урицкого, д. 20, 22, 23а (МБДОУ ЦРР- Детский сад № 2), 24, 27; Театральная площадь, д. 3; Фирсова, д. 2.
В Рязани на нескольких улицах пропала холодная вода. Об этом сообщили на сайте Водоканала.
Ресурса не будет до 17:00 по адресам:
- Есенина, д. 27 (ГАУК Рязанский театр кукол);
- Урицкого, д. 20, 22, 23а (МБДОУ ЦРР- Детский сад № 2), 24, 27;
- Театральная площадь, д. 3;
- Фирсова, д. 2.