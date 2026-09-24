В Рязани на маршруте № 77 осталось 9 автобусов из 16

Рязанцы пожаловались на работу маршрута № 77 — единственного, связывающего их с центром города. Из-за непредсказуемого расписания поездка, обычно занимающая 30 минут, может растянуться до двух часов. Более трёх месяцев маршрут не отображается в системе ГЛОНАСС, также возникают перебои с данными по другим маршруткам. В мэрии объяснили, что из-за технических проблем на линию выходят 9 автобусов из 16. Перевозчика попросили восстановить выпуск транспорта и соблюдать расписание. Сейчас он переподключает оборудование к ГЛОНАСС.

Рязанцы сообщили о проблемах с работой автобусного маршрута № 77. По их словам, это единственная транспортная связь с центром города, однако время в пути, которое обычно занимает 30 минут, теперь может достигать 2 часов из-за непредсказуемого графика движения.

Пассажиры отметили, что уже более 3 месяцев маршрут не отображается в системе ГЛОНАСС. Также есть перебои с отображением других маршруток.

В администрации города пояснили, что количество транспортных средств на линии сократилось из-за технических проблем. Сейчас на маршрут выходят только 9 автобусов из 16 заявленных. Чиновники сообщили, что уже уведомили перевозчика о необходимости выпускать на линию полный объем техники и обеспечить соблюдение расписания.

Кроме того, в мэрии признали наличие сбоев в передаче данных из-за нестабильной работы системы ГЛОНАСС. По словам представителей администрации, перевозчик в настоящее время занимается переподключением оборудования к системе.