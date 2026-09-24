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В Рязани на десятках улиц вечером отключат электричество
В Рязани вечером 24 сентября с 22:00 на нескольких улицах возможны кратковременные отключения электричества. Электричество могут временно отключать на улицах Грибоедова, Свободы, Щедрина, Затинной, Фурманова, Либкнехта, Подгорной, Гражданской, Новой, Совхозной, Электрозаводской, Попова, Радиозаводской, 8 Марта, Касимовском шоссе, Боголюбова, Макаренко, Белинского, Тургенева, Есенина, Фирсова, Вознесенской, Ленина и Урицкого. Также ограничения возможны в Грибоедова, Щедрина и Белинского проездах, Гражданском 1-м, Новом 1-6-м и Совхозном 1-м проездах.

В Рязани вечером 24 сентября на нескольких улицах возможны кратковременные отключения электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.

Плановые ремонтные работы на электросетях начнутся в 22:00. Специалисты РГРЭС будут переключать потребителей на резервные линии, чтобы сократить время отключений.

Электричество могут временно отключать на улицах Грибоедова, Свободы, Щедрина, Затинной, Фурманова, Либкнехта, Подгорной, Гражданской, Новой, Совхозной, Электрозаводской, Попова, Радиозаводской, 8 Марта, Касимовском шоссе, Боголюбова, Макаренко, Белинского, Тургенева, Есенина, Фирсова, Вознесенской, Ленина и Урицкого.

Также ограничения возможны в Грибоедова, Щедрина и Белинского проездах, Гражданском 1-м, Новом 1-6-м и Совхозном 1-м проездах.

Отключения будут кратковременными и продлятся не более 10-20 минут.