В России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на 33,8%

За 38-ю неделю 2026 года в России зарегистрировали 734 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Это на 33,8% больше, чем неделей ранее, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами, однако распространение респираторных инфекций усиливается. По данным вирусологического мониторинга, 99,4% выявленных возбудителей относятся к вирусам негриппозной природы. Среди них преобладают риновирусы — на них приходится 81,6%. Еще 12,5% составляют вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа — 0,6%; выявлены штаммы A (H1N1), A (H3N2), а также вирусы типов B и C.

За 38-ю неделю 2026 года в России зарегистрировали 734 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Это на 33,8% больше, чем неделей ранее, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами, однако распространение респираторных инфекций усиливается.

По данным вирусологического мониторинга, 99,4% выявленных возбудителей относятся к вирусам негриппозной природы. Среди них преобладают риновирусы — на них приходится 81,6%. Еще 12,5% составляют вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа — 0,6%; выявлены штаммы A (H1N1), A (H3N2), а также вирусы типов B и C.

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация снижает риск тяжелого течения гриппа и связанных с ним осложнений. В первую очередь привиться рекомендуют детям, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто контактирует с людьми по работе, включая медиков, учителей, социальных работников и сотрудников торговли.