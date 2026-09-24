В Минобороны сообщили об ударах по объектам ВПК Украины

В ночь на 24 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. Минобороны заявило об ударе по цеху компании «Пегас Армс» и предприятию «Элемент ЮА». В ведомстве также заявили о поражении телекоммуникационных центров «Киевстар» и «Парковый», которые, как утверждается, предоставляли услуги связи и вычислительные мощности для украинских военных.

В ночь на 24 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Киеве поражены предприятия, связанные с производством комплектующих и беспилотников, а также транспортно-логистический и телекоммуникационные центры. В частности, Минобороны заявило об ударе по цеху компании «Пегас Армс» и предприятию «Элемент ЮА».

В Одесской области российские военные поразили два логистических центра, где, как утверждается, хранились и распределялись военные грузы и товары двойного назначения, поступавшие из европейских стран.

Кроме того, на морском переходе был поражен танкер, который, по данным Минобороны, доставлял в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для ВСУ.

В ведомстве также заявили о поражении телекоммуникационных центров «Киевстар» и «Парковый», которые, как утверждается, предоставляли услуги связи и вычислительные мощности для украинских военных.