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В Минобороны сообщили об ударах по объектам в Одесской области
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическим и складским объектам в Одесской области, а также по морскому судну, доставлявшему военные грузы на Украину. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Одессе поражен логистический центр, где хранили и распределяли военные грузы, поступавшие из европейских стран. Кроме того, удар пришелся по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическим и складским объектам в Одесской области, а также по морскому судну, доставлявшему военные грузы на Украину. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Одессе поражен логистический центр, где хранили и распределяли военные грузы, поступавшие из европейских стран.

Кроме того, удар пришелся по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Также на морском переходе поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одессы военное имущество для ВСУ.