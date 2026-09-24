В Минобороны сообщили об ударах по объектам в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическим и складским объектам в Одесской области, а также по морскому судну, доставлявшему военные грузы на Украину. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Одессе поражен логистический центр, где хранили и распределяли военные грузы, поступавшие из европейских стран. Кроме того, удар пришелся по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическим и складским объектам в Одесской области, а также по морскому судну, доставлявшему военные грузы на Украину. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Одессе поражен логистический центр, где хранили и распределяли военные грузы, поступавшие из европейских стран.

Кроме того, удар пришелся по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Также на морском переходе поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одессы военное имущество для ВСУ.