В Минфине заявили, что страховые пенсии дважды повысят в 2027 году

К концу года средний размер пенсии по старости составит 29 904 рубля. Согласно проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов, с 1 февраля страховые пенсии проиндексируют на 6,8% — с учетом инфляции за предыдущий год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% в соответствии с темпом роста заработной платы. Правительство России рассмотрит проект бюджета и прогноз социально-экономического развития на заседании в четверг. В проекте также предусмотрены средства на индексацию пособий. «Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — добавили в ведомстве.

Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды. К концу года средний размер пенсии по старости составит 29 904 рубля, сообщила пресс-служба Минфина, передает РИА Новости.

Согласно проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов, с 1 февраля страховые пенсии проиндексируют на 6,8% — с учетом инфляции за предыдущий год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% в соответствии с темпом роста заработной платы.

Правительство России рассмотрит проект бюджета и прогноз социально-экономического развития на заседании в четверг. В проекте также предусмотрены средства на индексацию пособий.