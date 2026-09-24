Усадьбу Никитинских под Рязанью выставили на торги

Усадьба расположена на берегу Оки в Рыбновском районе Рязанской области. Она продаётся вместе с участком земли площадью 16,87 га. Памятник культуры федерального значения находится по адресу улица Богоявленская, 17. Площадь усадьбы составляет около 616 кв. м. В настоящее время от дома сохранились только стены, колонны и некоторые архитектурные элементы. Отмечается, что территория усадьбы подходит для создания музейного пространства или загородного дома отдыха с оздоровительной функцией. В старом усадебном парке можно организовать экотропу и маршрут для терренкура. Начальная цена лота — 3,1 млн рублей. Торги запланированы на 16 октября.

«Дом. РФ» выставил на торги памятник культуры федерального значения — усадьбу Никитинских. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Усадьба расположена на берегу Оки в Рыбновском районе Рязанской области. Она продаётся вместе с участком земли площадью 16,87 га.

Памятник культуры федерального значения находится по адресу улица Богоявленская, 17. Площадь усадьбы составляет около 616 кв. м. В настоящее время от дома сохранились только стены, колонны и некоторые архитектурные элементы.

Отмечается, что территория усадьбы подходит для создания музейного пространства или загородного дома отдыха с оздоровительной функцией. В старом усадебном парке можно организовать экотропу и маршрут для терренкура.

Начальная цена лота — 3,1 млн рублей. Торги запланированы на 16 октября.