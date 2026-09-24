SuperJob: 40% компаний Рязани сталкивались с «тихим увольнением»

Так называют ситуацию, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и не берут на себя дополнительную работу. Еще 51% работодателей сообщили, что не встречали такого поведения. Чаще всего компании стараются поговорить с сотрудником и узнать причины — так поступают 71% работодателей. Еще 33% подробнее прописывают обязанности, а 28% предлагают интересные задачи или другую должность. Некоторые компании лишают сотрудников премий и бонусов (26%) или увольняют их (13%). Рязанцы считают, что главные причины «тихого увольнения» — усталость и выгорание (59%), а также отсутствие понятных карьерных перспектив (53%). Еще 17% опрошенных полагают, что таким образом сотрудники рассчитывают на повышение зарплаты или премию.

В Рязани 40% компаний сталкивались с «тихим увольнением». Так называют ситуацию, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и не берут на себя дополнительную работу. Еще 51% работодателей сообщили, что не встречали такого поведения. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Чаще всего компании стараются поговорить с сотрудником и узнать причины — так поступают 71% работодателей. Еще 33% подробнее прописывают обязанности, а 28% предлагают интересные задачи или другую должность. Некоторые компании лишают сотрудников премий и бонусов (26%) или увольняют их (13%).

Рязанцы считают, что главные причины «тихого увольнения» — усталость и выгорание (59%), а также отсутствие понятных карьерных перспектив (53%). Еще 17% опрошенных полагают, что таким образом сотрудники рассчитывают на повышение зарплаты или премию.