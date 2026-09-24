Стало известно о ночном возгорании дома в Рязани

Об этом сообщили в МЧС по региону. Пожар произошел 23 сентября в 03:20 в нежилом доме на улице 3-й Мопровский переулок. В итоге огнем повреждены кровля и комната. Возгорание тушили 12 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 100 м².

Стало известно о ночном возгорании дома в Рязани. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Пожар произошел 23 сентября в 03:20 в нежилом доме на улице 3-й Мопровский переулок. В итоге огнем повреждены кровля и комната.

Возгорание тушили 12 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 100 м².