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Сбер в Рязанской области запустил марафон добрых дел к 185-летию банка
В преддверии 185-летия Сбера волонтеры Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка запустили марафон добрых дел. За несколько недель они очистили берег Оки, высадили живую аллею у школы в городе Рыбное и помогли расчистить территорию Старожиловского конного завода после пожара.

В преддверии 185-летия Сбера волонтеры Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка запустили марафон добрых дел. За несколько недель они очистили берег Оки, высадили живую аллею у школы в городе Рыбное и помогли расчистить территорию Старожиловского конного завода после пожара.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Для нас 185-летие — повод сделать что-то важное для родного региона. Волонтерство объединяет людей, а заботиться об истории и о том, что окружает нас каждый день, для нас одинаково важно — в этом и есть смысл марафона добрых дел».

Первым этапом марафона стала уборка берега Оки. Волонтеры вышли на участок, где скопились бытовые отходы, оставленные отдыхающими, остатки растительности и стихийные свалки. Сотрудники Сбера собирали мусор в мешки, разбирали завалы у кромки воды и вывозили все собранное.

В городе Рыбное к новому учебному году сотрудники Сбера подготовили подарок местной школе: убрали территорию и высадили живую аллею из цветов и зеленых насаждений, которая теперь украшает школьный двор.

Самой масштабной частью марафона стала помощь Старожиловскому конному заводу — объекту культурного наследия федерального значения. Завод был построен в конце XIX века Павлом фон Дервизом по проекту архитектора Федора Шехтеля. Готические шпили и псевдорусское узорочье делают его уникальным архитектурным ансамблем, а сам завод остается единственным в мире центром сохранения русской верховой породы.

Екатерина Заикина, сотрудник Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка:

«После пожара комплексу нужна была помощь с расчисткой, и мы с командой вышли разбирать завалы. Работали на территории, где исторически располагались конюшни и хозяйственные постройки: освобождали подходы к зданиям, чтобы реставраторы могли приступить к обследованию и восстановлению памятника. Для нас это маленький вклад в большую работу по сохранению исторического наследия Рязанской области».

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.