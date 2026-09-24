Рязанку госпитализировали после падения с велосипеда

Женщина попала в травмпункт БСМП после падения с велосипеда. Ее принял врач-ортопед-травматолог, кистевой хирург травматологического отделения № 1 больницы скорой медицинской помощи Ашот Мирзоян. Он принял решение о ее госпитализации. «Он виртуозно собрал мои пальцы на правой руке. Провел экстренно операцию — остеосинтез 4 и 5 пальцев кисти. Помимо этого, сам обезболивал, перевязывал, подбадривал и дал все необходимые рекомендации», — отметила женщина.

Рязанку госпитализировали после падения с велосипеда. Об этом сообщает региональный минздрав.

Женщина попала в травмпункт БСМП после падения с велосипеда. Ее принял врач-ортопед-травматолог, кистевой хирург травматологического отделения № 1 больницы скорой медицинской помощи Ашот Мирзоян. Он принял решение о ее госпитализации.

«Он виртуозно собрал мои пальцы на правой руке. Провел экстренно операцию — остеосинтез 4 и 5 пальцев кисти. Помимо этого, сам обезболивал, перевязывал, подбадривал и дал все необходимые рекомендации», — отметила женщина.