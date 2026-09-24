Рязанцы смогут бесплатно получить консультацию юристов

25 сентября в Рязани пройдёт Всероссийский Единый День оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие призвано поддержать социально незащищённые категории граждан: участники смогут получить квалифицированную юридическую консультацию и правовое просвещение — это поможет защитить их права и законные интересы. В дистанционном формате можно обратиться на электронную почту pravonav@yandex.ru или заполнив электронную форму. Мероприятие пройдет 25 сентября с 09:00 до 18:00 на базе ГБУК РО «Библиотека им. Горького».

Рязанцы смогут бесплатно получить консультацию юристов. Об этом пишет мэрия.

25 сентября в Рязани пройдёт Всероссийский Единый День оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие призвано поддержать социально незащищённые категории граждан: участники смогут получить квалифицированную юридическую консультацию и правовое просвещение — это поможет защитить их права и законные интересы.

В дистанционном формате можно обратиться на электронную почту pravonav@yandex.ru или заполнив электронную форму.

Мероприятие пройдет 25 сентября с 09:00 до 18:00 на базе ГБУК РО «Библиотека им. Горького».

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