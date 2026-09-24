Рязанцев ожидает усиление магнитных бурь в ближайшие дни

Об этом сообщили на сайте my-calend.ru. На таблице прогнозов видно, что активность достигнет 5 баллов к концу четверга, 24 сентября, и продлится до вечера субботы, 26 сентября. Далее активность постепенно спадет, достигнув показателя в 2 балла.