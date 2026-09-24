Рязанцам рассказали, какая погода ожидается 25 сентября

Информация опубликована на сайте регионального гидрометцентра. В пятницу днём температура будет от +12 до +16 С°, ночью — от +8 до +10 С°. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 1-2 м/с, порывы до 7 м/с.