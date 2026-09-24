Роспотребнадзор выявил нарушения состава детских смесей «Нестле Россия»

В детских смесях Nestogen 1 и Nestogen 2 производства компании «Нестле Россия» обнаружили нарушения по физико-химическим показателям. Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, передает РИА Новости. Согласно результатам исследования, состав Nestogen 1 не соответствовал указанному на упаковке. Фактическое содержание витамина, А оказалось почти в четыре раза ниже заявленного, витамина Е — в два раза. В продукции также выявили значительно заниженное содержание йода. При этом количество жирных кислот превышало значения, указанные на упаковке. Аналогичные нарушения установили и в смеси Nestogen 2. Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за продукцией и вынес предостережение.

В детских смесях Nestogen 1 и Nestogen 2 производства компании «Нестле Россия» обнаружили нарушения по физико-химическим показателям. Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, состав Nestogen 1 не соответствовал указанному на упаковке. Фактическое содержание витамина, А оказалось почти в четыре раза ниже заявленного, витамина Е — в два раза. В продукции также выявили значительно заниженное содержание йода.

При этом количество жирных кислот превышало значения, указанные на упаковке. Аналогичные нарушения установили и в смеси Nestogen 2.

Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за продукцией и вынес предостережение.