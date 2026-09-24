Рейды на ж/д переездах пройдут в Рязанской области

Железнодорожники проведут профилактические рейды на переездах Московской железной дороги в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского филиала ОАО «РЖД». Акция «Внимание, переезд!» продлится до 30 сентября. Автомобилистам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Также в пресс-службе отметили, что с января по сентябрь 2026 года на переездах МЖД в регионе произошло три ДТП. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали два происшествия. По данным железнодорожников, все столкновения автомобилей с подвижным составом произошли из-за грубых нарушений ПДД водителями.

Железнодорожники проведут профилактические рейды на переездах Московской железной дороги в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского филиала ОАО «РЖД».

Акция «Внимание, переезд!» продлится до 30 сентября. Автомобилистам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Также в пресс-службе отметили, что с января по сентябрь 2026 года на переездах МЖД в регионе произошло три ДТП. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали два происшествия. По данным железнодорожников, все столкновения автомобилей с подвижным составом произошли из-за грубых нарушений ПДД водителями.

В МЖД отмечают, что многие аварии случаются на малоинтенсивных участках. Водители могут терять бдительность и пересекать пути на запрещающий сигнал светофора.

Железнодорожники призывают автомобилистов соблюдать правила и не выезжать на переезд при запрещающем сигнале.