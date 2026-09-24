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Полицейские нашли в гаражах жителя Рязанской области почти 6 кг марихуаны
В Новомичуринске задержали 38-летнего мужчину, в двух его гаражах нашли почти 6 кг марихуаны, 117 г частей наркосодержащей конопли и 6 г грибов с псилоцибином. Оперативники обследовали гаражные боксы на окраине города, там нашли растительное вещество в контейнерах и упаковках, сверток с измельченными грибами, вакууматор и упаковочные материалы. По предварительным данным, мужчина сам вырастил коноплю и грибы. Он заявил, что изготовил наркотики для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Новомичуринске полицейские обнаружили в двух гаражах почти 6 кг марихуаны, части наркосодержащей конопли и грибы с псилоцибином. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 38-летнего местного жителя, сообщили в УМВД по Рязанской области.

Оперативники обследовали гаражные боксы на окраине города, там нашли растительное вещество в контейнерах и упаковках, сверток с измельченными грибами, вакууматор и упаковочные материалы.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — марихуана общей массой 5 кг 792 г, части наркосодержащей конопли массой 117 г и грибы с псилоцибином массой 6 г.

По предварительным данным, летом мужчина вырастил коноплю в сельской местности, изготовил из нее марихуану и хранил в гаражах. Также он, предположительно, приобрел споры грибов и вырастил их. Задержанный заявил, что изготавливал наркотики для личного употребления. Эту версию проверяют полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.