Полицейские нашли в гаражах жителя Рязанской области почти 6 кг марихуаны

В Новомичуринске полицейские обнаружили в двух гаражах почти 6 кг марихуаны, части наркосодержащей конопли и грибы с псилоцибином. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 38-летнего местного жителя, сообщили в УМВД по Рязанской области.
Оперативники обследовали гаражные боксы на окраине города, там нашли растительное вещество в контейнерах и упаковках, сверток с измельченными грибами, вакууматор и упаковочные материалы.
Экспертиза установила, что изъятое вещество — марихуана общей массой 5 кг 792 г, части наркосодержащей конопли массой 117 г и грибы с псилоцибином массой 6 г.
По предварительным данным, летом мужчина вырастил коноплю в сельской местности, изготовил из нее марихуану и хранил в гаражах. Также он, предположительно, приобрел споры грибов и вырастил их. Задержанный заявил, что изготавливал наркотики для личного употребления. Эту версию проверяют полицейские.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.