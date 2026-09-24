Павел Малков: у Рязанской области и Беларуси крепкие контакты, как в деловой, так и в гуманитарной сфере

Губернатор Павел Малков обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с представителями делегации Республики Беларусь, которые прибыли в Рязань для участия в IX деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Павел Малков обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с представителями делегации Республики Беларусь, которые прибыли в Рязань для участия в IX деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Во встрече, которая состоялась в региональном Правительстве, участвовали Генеральный консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец, председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова. Речь шла о результатах совместной работы, которых уже удалось добиться в разных отраслях экономики и социальной сферы, а также о направлениях дальнейшего взаимодействия. Это, в том числе, научно-техническое, торговое, гуманитарное сотрудничество, расширение прямых предпринимательских связей, организация реверсных бизнес-миссий, выставочная деятельность.

Губернатор Павел Малков поблагодарил гостей за внимание к вопросам развития сотрудничества Рязанской области и Беларуси, готовность тесно работать по разным направлениям и поддержку инициатив региона. «Ваше участие в форуме для нас очень важно. Мы в целом поддерживаем торговые отношения со ста странами мира. Беларусь для Рязанской области — один из ключевых партнеров. Доля Республики — 16% товарооборота региона. У нас крепкие контакты, как в деловой, так и гуманитарной сфере. Самое главное, что нас связывает крепкая дружба. Я очень рад, что взаимодействие по всем направлениям развивается», — подчеркнул Павел Малков. Особую благодарность глава региона выразил Олегу Жидкову за личное участие в наращивании двусторонних связей. Концерн «Белгоспищепром» является уполномоченным партнером Рязанской области по координации отношений с Беларусью.

Павел Малков также отметил, что продолжается активная работа в рамках долгосрочного межправительственного Соглашения о сотрудничестве и Программы активизации сотрудничества, проходят ежегодные встречи Совместной рабочей группы. Кроме того, опыт, который рязанская делегация изучила в ходе визита в Беларусь в марте текущего года, активно внедряется на территории региона. «Самые приятные впечатления и от страны, и от людей. Получили серьезный опыт, используем его в работе. Направления взаимодействия, которые обсудили на встрече с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, будем обязательно и дальше развивать. Отслеживаем исполнение всех наших договоренностей», — сказал губернатор.

Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков в свою очередь отметил большую заинтересованность обеих сторон в активизации сотрудничества. «Показатели демонстрируют развитие отношений Беларуси и Рязанской области, гармонизировано экономическое сотрудничество. Новые инвестиции помогают нашим экономикам двигаться вперед. Важно, что деятельность на площадке Совместной рабочей группы дает практические результаты и новые возможности для расширения деловых контактов, — сказал Олег Жидков. — В протоколе поручений, который сформирован по итогам встречи с Президентом Беларуси и совещания с Кабинетом министров, более тридцати пунктов. Все наши заинтересованные ведомства участвуют в реализации этих планов. Любые предложения готовы прорабатывать на самом высоком уровне».

Генеральный консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец поблагодарил Губернатора за личную включенность в вопросы развития всесторонних контактов с Беларусью и поддержку совместных проектов. Он сказал: «Это во многом позволило поднять на более высокий уровень взаимоотношений Рязанской области с Республикой Беларусь. За последние пять лет серьезно увеличен товарооборот, и есть все предпосылки к тому, что к концу года будет показатель роста товарооборота в 2 раза. Работа идет успешно, по каждому пункту наших договоренностей». Олег Швец особо подчеркнул значение совместной работы производителей, что поможет достойно решать задачи импортозамещения, осваивать новые технологии в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях.