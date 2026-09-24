Ночью над Россией перехватили 40 беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны РФ. В период с 20:00 23 сентября до 8:00 24 сентября силами ПВО уничтожены 40 украинских БПЛА. Их сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.