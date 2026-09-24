На заседании Рязгордумы вручили удостоверение депутата РГД Николаю Липкину

24 сентября на заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вручила удостоверение депутата РГД Николаю Липкину. Как отметили на сайте гордумы, он одержал победу на довыборах, которые состоялись 18-20 сентября в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по округу № 14. Депутаты рассмотрели и утвердили отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие. Как следовало из доклада, в отчетном периоде бюджет по доходам исполнен на 37,3%, по расходам — на 41,4%.

24 сентября на заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вручила удостоверение депутата РГД Николаю Липкину. Как отметили на сайте гордумы, он одержал победу на довыборах, которые состоялись 18-20 сентября в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по округу № 14.

Депутаты рассмотрели и утвердили отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие. Как следовало из доклада, в отчетном периоде бюджет по доходам исполнен на 37,3%, по расходам — на 41,4%.

Депутаты внесли изменения в решение РГД от 21.08.2013 № 292-I «О реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и в решение РГД от 11.12.2008 № 923-I «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Утверждены условия приватизации шести муниципальных помещений, приняты решения о продаже муниципального имущества и об изменении способа приватизации муниципального имущества.

Также одобрены решения о передаче в аренду нежилых помещений некоммерческим организациям «Союз многодетных семей» и «Центр женских ремесел «Шили-были» и передаче помещения в безвозмездное пользование Рязанской городской детской общественной организации детей и подростков-инвалидов «Росток».

Внесены изменения в Программу приватизации муниципального имущества на этот год. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, дополнен восемью объектами.

Депутаты утвердили изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в связи с уведомлением компании «Роскадастр» по Рязанской области в целях устранения пересечения границ земельных участков.

Внесены изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.