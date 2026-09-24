На рязанца завели дело за фиктивную регистрацию 12 мигрантов в своей квартире

В Рязани возбудили уголовное дело против 62-летнего местного жителя, которого подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет 12 иностранных граждан. Об этом сообщили в УМВД по региону. По данным правоохранителей, мужчина за деньги оформлял мигрантам временную регистрацию в своей квартире на улице Островского. Фактически иностранцы там не жили. Среди зарегистрированных — 10 мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 45 лет из стран Средней Азии. Уголовное дело возбуждено по статье о фиктивной постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

В Рязани возбудили уголовное дело против 62-летнего местного жителя, которого подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет 12 иностранных граждан. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По данным правоохранителей, мужчина за деньги оформлял мигрантам временную регистрацию в своей квартире на улице Островского. Фактически иностранцы там не жили. Среди зарегистрированных — 10 мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 45 лет из стран Средней Азии.

Уголовное дело возбуждено по статье о фиктивной постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.