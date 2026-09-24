Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки

Мошенники обещают семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки, чтобы получить доступ к их персональным данным. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости. По данным аналитиков, злоумышленники размещают контекстную рекламу и создают каналы в мессенджерах, которые маскируют под государственные сервисы или официальные порталы банков. Для подачи заявки людей просят авторизоваться на поддельном сайте, похожем на «Госуслуги». В результате мошенники могут получить доступ к аккаунту, списать деньги или оформить на человека микрозаймы.

Мошенники обещают семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки, чтобы получить доступ к их персональным данным. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

По данным аналитиков, злоумышленники размещают контекстную рекламу и создают каналы в мессенджерах, которые маскируют под государственные сервисы или официальные порталы банков. Для подачи заявки людей просят авторизоваться на поддельном сайте, похожем на «Госуслуги».

В результате мошенники могут получить доступ к аккаунту, списать деньги или оформить на человека микрозаймы.

В «Мошеловке» советуют не вводить личные данные на сторонних сайтах, ссылки на которые получены из рекламы или соцсетей. Условия предоставления льгот следует проверять только на портале «Госуслуги» или официальном сайте Банка России.