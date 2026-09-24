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Минтруд России рассказал об индексации пенсий и соцвыплат в следующем году
Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: 1 февраля они будут увеличены по уровню фактической инфляции, а с 1 апреля индексация составит 3,3%. В среднем они вырастут на 2,6 тыс рублей. По уровню фактической инфляции с 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты, среди которых ежемесячная денежная выплата, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка. С 1 января на 6,8% вырастут единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Ранее стало известно, что уровень МРОТ вырастет до 28,9 тыс. рублей.

Минтруд России рассказал об индексации пенсий и соцвыплат в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: 1 февраля они будут увеличены по уровню фактической инфляции, а с 1 апреля индексация составит 3,3%. В среднем они вырастут на 2,6 тыс рублей.

По уровню фактической инфляции с 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты, среди которых ежемесячная денежная выплата, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка.

С 1 января на 6,8% вырастут единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

Ранее стало известно, что уровень МРОТ вырастет до 28,9 тыс. рублей.