Минцифры: Google может начать ограничивать установку российских приложений

Минцифры рассматривает как возможный риск сценарий, при котором Google ограничит установку российских приложений на устройствах с Android. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на конференции «День ТризТех», передает РБК. «Google ведет верификацию разработчика. Если сейчас мы на Android ставим приложения — проблем никаких нет. Но если завтра вдруг Google в этой программе что-то изменит — непонятно, как она будет работать. Мы смотрим на это как на риск того, что, условно, завтра нельзя будет поставить приложения», — сказал министр, подчеркивая, что речь идет о сценарном анализе.

Минцифры рассматривает как возможный риск сценарий, при котором Google ограничит установку российских приложений на устройствах с Android. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на конференции «День ТризТех», передает РБК.

«Google ведет верификацию разработчика. Если сейчас мы на Android ставим приложения — проблем никаких нет. Но если завтра вдруг Google в этой программе что-то изменит — непонятно, как она будет работать. Мы смотрим на это как на риск того, что, условно, завтра нельзя будет поставить приложения», — сказал министр, подчеркивая, что речь идет о сценарном анализе.

Он отметил, что Минцифры ведет «карту рисков», в которую входят операционные, среднесрочные и долгосрочные сценарии. По словам Шадаева, сейчас ведомство исходит из того, что нельзя исключать даже ранее маловероятные варианты развития событий.