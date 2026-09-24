F6: более 10 тыс. Android-устройств в РФ заразились трояном RedWing

Банковский троян RedWing скомпрометировал более 10 тысяч Android-устройств в России. Вредоносную программу распространяют через Telegram под видом приложений и видеофайлов. Получив доступ к службе «Специальные возможности», троян может стать практически незаметным для пользователя. Чтобы обходить ограничения фоновой работы Android, RedWing запускает беззвучную аудиодорожку и может перезапускаться с помощью будильника. Троян способен перехватывать PIN-коды, графические ключи и СМС, перенаправлять звонки, записывать звук и видео. Если пользователь попытается удалить приложение или запустить антивирус, программа покажет поддельное окно обновления системы.

Банковский троян RedWing скомпрометировал более 10 тысяч Android-устройств в России. Такие данные за период с середины июля по середину сентября привели в ИБ-компании F6, сообщает ТАСС.

Вредоносную программу распространяют через Telegram под видом приложений и видеофайлов. Получив доступ к службе «Специальные возможности», троян может стать практически незаметным для пользователя. Чтобы обходить ограничения фоновой работы Android, RedWing запускает беззвучную аудиодорожку и может перезапускаться с помощью будильника.

Троян способен перехватывать PIN-коды, графические ключи и СМС, перенаправлять звонки, записывать звук и видео. Если пользователь попытается удалить приложение или запустить антивирус, программа покажет поддельное окно обновления системы.