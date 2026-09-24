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Ель, ради которой передвинули целый дом, стала символом ЖК «Роща»
При подготовке строительной площадки в жилом комплексе «Роща» специалисты ГК «Капитал» обнаружили крупную пушистую ель на месте будущего дома. Вместо того чтобы вырубить дерево, компания приняла решение сохранить его, пересмотрев проект и изменив расположение здания.

При подготовке строительной площадки в жилом комплексе «Роща» специалисты ГК «Капитал» обнаружили крупную пушистую ель на месте будущего дома. Вместо того чтобы вырубить дерево, компания приняла решение сохранить его, пересмотрев проект и изменив расположение здания. Об этом рассказал главный инженер ГК «Капитал» Александр Хренов.

По словам Хренова, команда столкнулась с рядом сложностей: потребовалось скорректировать генплан, чтобы ель оказалась во дворе, а не под фундаментом. Были разработаны временные подъездные пути, обходящие корневую систему, ствол дерева защитили щитами, а рабочим объяснили важность бережного отношения к дереву. «Я сказал: „Ребята, с этим надо что-то делать!“», — вспоминает Хренов.

Позже, при благоустройстве двора, выяснилось, что и новая планировка не вмещает ель. Несмотря на сжатые сроки, проект снова переработали. Работы велись в две смены, чтобы уложиться в график. В итоге дерево осталось в центре двора и стало его архитектурной доминантой, обеспечивая тень и уют будущим жителям.

Как отмечается в сообщении ГК «Капитал», ёлка теперь символизирует выполнение части народной мудрости: дом построен, дерево посажено — осталось воспитать детей. Строительная компания призывает будущих жильцов ЖК «Роща» продолжить эту традицию.