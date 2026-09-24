Эксперт рассказала рязанцам, как поддерживать достаточный уровень ферритина

Эксперт рассказала рязанцам, как поддерживать достаточный уровень ферритина в организме и зачем это нужно. Комментарий дала заведующая отделом организации оказания медицинской помощи по профилю «Трансфузиология» ГБУ РО «Областная станция переливания крови» и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Наталья Морозова.

Эксперт рассказала рязанцам, как поддерживать достаточный уровень ферритина в организме и зачем это нужно. Комментарий дала заведующая отделом организации оказания медицинской помощи по профилю «Трансфузиология» ГБУ РО «Областная станция переливания крови» и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Наталья Морозова.

Как рассказала специалист, гемоглобин и ферритин тесно связаны с железом, но выполняют разные задачи. Гемоглобин переносит кислород по организму «прямо сейчас». Ферритин же сохраняет железо на будущее.

«Ферритин работает как кладовая. Пока она не опустеет, организм тратит именно эти резервы, а уровень гемоглобина остается в норме. Поэтому один только показатель гемоглобина не отражает реальные запасы железа в организме. Низкий гемоглобин укажет на проблему лишь тогда, когда резервы уже истощатся и начнется анемия», — объяснила Наталья Морозова.

Ферритин сигнализирует о дефиците гораздо раньше. Он показывает запасы железа, которые необходимы человеку на случай тренировок, беременности, донации крови или напряженной работы. Полные запасы помогают телу легче переносить нагрузки.

Достаточный уровень ферритина напрямую улучшает самочувствие. Человек реже сталкивается с упадком сил, прочнее волосы и ногти. Мозг одним из первых реагирует на нехватку железа, поэтому хороший уровень ферритина поддерживает высокую концентрацию и скорость мышления. Также отсутствие дефицита способствует нормальной работе иммунитета, отметила врач. Спортсменам, активным людям и регулярным донорам необходимо следить именно за ферритином.

Люди часто не замечают дефицит железа. Человек списывает усталость на нагрузку, выпадение волос — на стресс, а плохую концентрацию — на недосып. Часто эти симптомы говорят о низком ферритине, даже если общий анализ крови показывает норму. Врачи называют такое состояние латентным дефицитом железа: явная анемия еще не началась, но организм уже работает без резерва. При хронической усталости, выпадении волос или плохой концентрации стоит сдать отдельный анализ на ферритин.

Человек должен проверять уровень этого белка минимум раз в год, посоветовала Морозова. Пациентам из групп риска врачи рекомендуют сдавать анализ каждые полгода. Если показатель падает, пациенту необходимо посетить терапевта или гематолога. Врач найдет причину дефицита и подберет нужные препараты.

При этом эксперты призывают держать ферритин ближе к верхней границе нормы, но не наращивать его любой ценой.

«Показатель значительно выше нормы — это тоже повод обратиться за медицинской помощью. Высокий уровень ферритина часто говорит не о богатых запасах железа, а о скрытом воспалении в организме. Оценивать результаты анализа должен только врач», — предупредила Наталья Морозова.

Правильное питание помогает поддерживать ферритин в норме. Организм лучше всего усваивает железо из красного мяса, печени и морепродуктов. Чтобы улучшить усвоение растительного железа из гречки и зелени, человеку стоит сочетать эти продукты с витамином С. Чай и кофе мешают усвоению железа, поэтому их лучше пить в другое время. Подбирать конкретный препарат должен только специалист. Иначе пациент рискует получить проблемы с ЖКТ.

Фото: пресс-служба «+Я».