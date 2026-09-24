Экономист спрогнозировала инфляцию в России на уровне 4% к концу 2027 года

Годовая инфляция в России в начале 2027 года может составить 5-6%, а к середине года снизиться до 4,5-5%. К декабрю показатель может приблизиться к целевым 4%, рассказала экономист и инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова, передает «Газете.Ru». При этом средняя инфляция за весь год, по оценке эксперта, может оказаться выше декабрьского показателя и составить около 4,5-5%. Главным фактором замедления роста цен Кузнецова назвала жесткую денежно-кредитную политику. По базовому прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2027 году составит 10,5-12,5%. Высокая стоимость кредитов будет сдерживать спрос и стимулировать сбережения, пояснила экономист.

Годовая инфляция в России в начале 2027 года может составить 5-6%, а к середине года снизиться до 4,5-5%. К декабрю показатель может приблизиться к целевым 4%, рассказала экономист и инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова, передает «Газете.Ru».

При этом средняя инфляция за весь год, по оценке эксперта, может оказаться выше декабрьского показателя и составить около 4,5-5%.

Главным фактором замедления роста цен Кузнецова назвала жесткую денежно-кредитную политику. По базовому прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2027 году составит 10,5-12,5%. Высокая стоимость кредитов будет сдерживать спрос и стимулировать сбережения, пояснила экономист.

На инфляцию также могут повлиять охлаждение кредитования, восстановление предложения товаров, относительная стабильность рубля и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

В оптимистичном сценарии инфляция к концу 2027 года может замедлиться до 3-4%. Для этого должны сохраняться стабильность рубля и рост предложения, а инфляционные ожидания — снижаться. При неблагоприятном развитии событий рост цен может составить 4,5-5,5%. Среди рисков Кузнецова отметила ослабление рубля, увеличение бюджетных расходов, повышение тарифов и дефицит работников.