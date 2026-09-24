ДТП с грузовиком и автовозом произошло в Рязанской области

Грузовик и автовоз, перевозивший легковые автомобили, столкнулись на Большом Рязанском кольце в Михайловском округе. Об этом 23 сентября сообщили в ТКР со ссылкой на очевидцев. В результате аварии серьезно повреждены кабины обоих транспортных средств. Судя по кадрам, пострадал и груз. На месте работали оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах столкновения уточняется.

Грузовик и автовоз, перевозивший легковые автомобили, столкнулись на Большом Рязанском кольце в Михайловском округе. Об этом 23 сентября сообщили в ТКР со ссылкой на очевидцев.

В результате аварии серьезно повреждены кабины обоих транспортных средств. Судя по кадрам, пострадал и груз.

На месте работали оперативные службы.

Информация о пострадавших и обстоятельствах столкновения уточняется.

Фото: ТКР.