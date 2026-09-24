ЦБ повысил курс доллара на пятницу, 25 сентября

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 25 сентября. Курс доллара вырос на 0,51 рубля и составил 84,91 рубля. Евро подорожал на 0,14 рубля — до 96,89 рубля. Курс юаня увеличился на 0,09 рубля и достиг 12,65 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 25 сентября.

Курс доллара вырос на 0,51 рубля и составил 84,91 рубля. Евро подорожал на 0,14 рубля — до 96,89 рубля. Курс юаня увеличился на 0,09 рубля и достиг 12,65 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.