Более 10 выездов на встречную полосу обнаружили за сутки в Рязанской области

Об этом пишет пресс-служба ГАИ по Рязанской области. В среду, 23 сентября, сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений ПДД РФ водителями ТС, связанных с выездом на встречную полосу. В результате поймано более 10 нарушителей. В отношении каждого приняты меры административного характера. Согласно закону, за это предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав либо штрафа в размере до 7500 рублей.

Свыше 10 выездов на встречную полосу обнаружили во время рейдов. Об этом пишет пресс-служба ГАИ по Рязанской области.

В среду, 23 сентября, сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений ПДД РФ водителями ТС, связанных с выездом на встречную полосу.

В результате поймано более 10 нарушителей. В отношении каждого приняты меры административного характера. Согласно закону, за это предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав либо штрафа в размере до 7500 рублей.