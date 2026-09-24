А что в кино? «Девятая планета», «Романовы: Преданность и предательство» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фантастический боевик «Девятая планета» (Россия). После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете, хотя его сослуживцы помнят совершенно другое. Когда Дима встречает в реальной жизни свою любимую Полину, он понимает, что всем им скорректировали память, и правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету.
Историко-биографическая драма «Романовы: Преданность и предательство» (Россия). История о последних годах жизни императора Николая II, его любящей жене Александре, сыне Алексее и дочерях, а также о его брате Михаиле. Любовь и преданность близких сопровождали Николая в самые тяжёлые испытания, но измена и трусость родственников, политиков и генералов привели к краху империи.
Драма «Девочки учатся бриться» (Россия). В конце девяностых лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые уже решили их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собираются выдать её замуж за иностранца, и их дружба становится опорой в мире предательства и боли.
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