14 человек тушили пожар в нежилом доме на улице Грибоедова в Рязани
Об этом рассказали в региональном МЧС. Пожар случился 23 сентября в 14:57. В результате инцидента повреждена комната. Возгорание тушили 14 человек и 4 единицы техники. Площадь распространения огня составила 70 м².
Нежилой дом сгорел в Рязани на улице Грибоедова. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Пожар случился 23 сентября в 14:57. В результате инцидента повреждена комната.
Возгорание тушили 14 человек и 4 единицы техники. Площадь распространения огня составила 70 м².