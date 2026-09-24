14 человек тушили пожар в нежилом доме на улице Грибоедова в Рязани

Об этом рассказали в региональном МЧС. Пожар случился 23 сентября в 14:57. В результате инцидента повреждена комната. Возгорание тушили 14 человек и 4 единицы техники. Площадь распространения огня составила 70 м².