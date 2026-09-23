Жителя Рязанской области отправили под суд из-за долга по алиментам в 1,4 млн

51-летнего жителя Рязанского района признали виновным в неуплате алиментов. Как отметили на сайте региональной прокуратуры, его задолженность перед несовершеннолетним ребенком превысила 1,4 млн рублей. Как установил суд, трудоспособный мужчина имел возможность трудоустроиться и исполнять алиментные обязательства, однако систематически уклонялся от выполнения судебного решения. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине семь месяцев принудительных работ. Отбывать наказание он будет в исправительном центре с обязательным привлечением к труду.