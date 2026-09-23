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Жителя Рязанской области осудили за долг по алиментам в 70 тысяч рублей
38-летнего жителя поселка Зеркальные Пруды Сараевского округа приговорили к семи месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом рассказала пресс-секретарь Сараевского районного суда Татьяна Шишкина, передает ИД «Пресса». Мужчина должен содержать своего 10-летнего ребенка. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, однако он продолжил копить задолженность. В итоге долг составил около 70 тысяч рублей. Суд назначил мужчине семь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. При вынесении решения также учли, что он не отбыл наказание, назначенное ранее.

38-летнего жителя поселка Зеркальные Пруды Сараевского округа приговорили к семи месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом рассказала пресс-секретарь Сараевского районного суда Татьяна Шишкина, передает ИД «Пресса».

Мужчина должен содержать своего 10-летнего ребенка. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, однако он продолжил копить задолженность. В итоге долг составил около 70 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине семь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. При вынесении решения также учли, что он не отбыл наказание, назначенное ранее.