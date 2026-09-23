Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Росфинмониторинг, передает ТАСС. Ранее он его объявили иноагентом, добавив в соответствующий список. *признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Росфинмониторинг, передает ТАСС.
Ранее он его объявили иноагентом, добавив в соответствующий список.
*признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС.