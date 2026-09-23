Введённый воронежскими властями ИИ-патруль начал штрафовать самих чиновников

Речь идёт о системе «Дозор» — специальный автомобиль, оснащённый камерами с ИИ. Отмечается, что он курсирует по городу и фиксирует нарушения: граффити, мусор на улицах и надписи на заборах. В Воронеже робот посчитал, что если не получается найти нарушителей, то расплатиться за беспорядок должны местные власти. По данным канала, чиновникам уже пришли иски на два млн рублей. Штрафы назначили за «несоблюдение правил благоустройства». Как выяснил Mash, с начала сентября в арбитражный суд поступило более сотни исков. Уточняется, что в ответ сотрудники воронежской мэрии пытаются оспорить штрафы. Создатели и владельцы ИИ-патруля сообщили каналу, что по результатам судебных споров могут изменить настройки системы.

Введённый воронежскими властями ИИ-патруль начал штрафовать самих чиновников. Об этом 23 сентября сообщил Mash.

Речь идёт о системе «Дозор» — специальный автомобиль, оснащённый камерами с ИИ. Отмечается, что он курсирует по городу и фиксирует нарушения: граффити, мусор на улицах и надписи на заборах. В Воронеже робот посчитал, что если не получается найти нарушителей, то расплатиться за беспорядок должны местные власти.

По данным канала, чиновникам уже пришли иски на два млн рублей. Штрафы назначили за «несоблюдение правил благоустройства». Как выяснил Mash, с начала сентября в арбитражный суд поступило более сотни исков.

Уточняется, что сотрудники воронежской мэрии пытаются оспорить штрафы. Создатели и владельцы ИИ-патруля сообщили каналу, что по результатам судебных споров могут изменить настройки системы.