ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново в Харьковской области
За сутки в зоне СВО поражены логистические центры, склады горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним. Средствами ПВО ВС РФ сбили три авиационные бомбы и 868 БПЛА. Силы авиации Черноморского флота в Черном море уничтожили три катера ВСУ.
ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.
За сутки в зоне СВО поражены логистические центры, склады горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним.
Средствами ПВО ВС РФ сбили три авиационные бомбы и 868 БПЛА.
Силы авиации Черноморского флота в Черном море уничтожили три катера ВСУ.