ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново в Харьковской области

За сутки в зоне СВО поражены логистические центры, склады горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним. Средствами ПВО ВС РФ сбили три авиационные бомбы и 868 БПЛА. Силы авиации Черноморского флота в Черном море уничтожили три катера ВСУ.