ВС РФ ударили по предприятиям ВПК, ТЭК Украины и логистическим центрам

В Киеве и Киевской области поражены: склад хранения материалов для производства беспилотников, промышленное предприятие «Туканс», выпускающее комплектующие для дронов. В Одесской области ВС РФ поразили три логистических центра, где хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ, склад комплектующих для беспилотников. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.