ВС РФ ударили по предприятиям ВПК, ТЭК Украины и логистическим центрам
В Киеве и Киевской области поражены: склад хранения материалов для производства беспилотников, промышленное предприятие «Туканс», выпускающее комплектующие для дронов. В Одесской области ВС РФ поразили три логистических центра, где хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ, склад комплектующих для беспилотников. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
ВС РФ ударили по предприятиям ВПК, ТЭК Украины и логистическим центрам. Об этом сообщили в Минобороны.
В Киеве и Киевской области поражены: склад хранения материалов для производства беспилотников, промышленное предприятие «Туканс», выпускающее комплектующие для дронов.
В Одесской области ВС РФ поразили три логистических центра, где хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ, склад комплектующих для беспилотников.
На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.