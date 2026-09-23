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В трех округах Рязанской области отключат свет и газ в ближайшие дни
В Сасовском округе 24 сентября с 13:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в населённых пунктах: Вадакша (ул. Полевая, ул. Центральная); Крутое (ул. Садовая); Придорожный (ул. Банная, Банный пер., Пер. школьный, ул. Полевая, ул. Придорожная, ул. Центральная, ул. Школьная); Салтыково (ул. Птичий поселок, ул. Садовая, ул. Центральная). Помимо этого, 24 сентября электричество пропадет и в Милославском районе. С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся жители села Спасское, а также рабочего поселка Милославское по улицам: Садовая, Демьяна-Бедного, Заречная, Лесная, Свободы. Кроме того, в период с 09:00 28 сентября до 17:00 1 октября в Рязанском округе отключат газ. Подача ресурса будет временно прекращена в поселке Шумашь и селе Дубровичи.

Жителей трех округов Рязанской области предупредили об отключении света и газа в ближайшие дни. Информация появилась в соцсетях райадминистраций.

В Сасовском округе 24 сентября с 13:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в населённых пунктах:

  • Вадакша (ул. Полевая, ул. Центральная);
  • Крутое (ул. Садовая);
  • Придорожный (ул. Банная, Банный пер., Пер. школьный, ул. Полевая, ул. Придорожная, ул. Центральная, ул. Школьная);
  • Салтыково (ул. Птичий поселок, ул. Садовая, ул. Центральная).

Также с 10:00 до 14:00 света не будет в:

  • Лесные Цветы;
  • Придорожный (ул. Луговая, ул. Центральная);
  • Ряньзя;
  • Салтыково;
  • Шафторка.

Помимо этого, 24 сентября электричество пропадет и в Милославском районе.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся жители села Спасское, а также рабочего поселка Милославское по улицам:

  • Садовая,
  • Демьяна-Бедного,
  • Заречная,
  • Лесная,
  • Свободы.

Кроме того, в период с 09:00 28 сентября до 17:00 1 октября в Рязанском округе отключат газ. Подача ресурса будет временно прекращена в поселке Шумашь и селе Дубровичи.