В Рыбном привели в порядок хоккейную площадку после решения суда

В Рыбном подготовили к зимнему сезону хоккейную площадку. Подрядчик устранил выявленные дефекты после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области. Хоккейную коробку построили ранее, однако качество работ не соответствовало требованиям. Суд обязал строительную компанию устранить недостатки в течение месяца, но в установленный срок решение не исполнили. Исполнительный документ передали в Рыбновское районное отделение судебных приставов.

В Рыбном подготовили к зимнему сезону хоккейную площадку. Подрядчик устранил выявленные дефекты после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

Хоккейную коробку построили ранее, однако качество работ не соответствовало требованиям. Суд обязал строительную компанию устранить недостатки в течение месяца, но в установленный срок решение не исполнили. Исполнительный документ передали в Рыбновское районное отделение судебных приставов.

Сотрудники ведомства потребовали исполнить решение суда, вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и неоднократно вручали подрядчику соответствующие требования. Позже компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований неимущественного характера.

После принятых мер решение Арбитражного суда Рязанской области исполнили. Площадку привели в порядок, теперь ее смогут использовать для тренировок и хоккейных игр.

Фото: УФССП России по Рязанской области.