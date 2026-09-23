В Рязанском театре кукол провели пожарно-тактические учения

В Рязанском государственном областном театре кукол 10 сентября прошли пожарно-тактические учения. В них участвовали спасатели АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева. Учения прошли под руководством Главного управления МЧС России по Рязанской области с участием сотрудников Росгвардии. По сценарию после сигнала тревоги из здания эвакуировали зрителей и сотрудников. По итогам учений участники подтвердили готовность совместно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.

В Рязанском государственном областном театре кукол 10 сентября прошли пожарно-тактические учения. В них участвовали спасатели АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.

Учения прошли под руководством Главного управления МЧС России по Рязанской области с участием сотрудников Росгвардии. По сценарию после сигнала тревоги из здания эвакуировали зрителей и сотрудников.

Спасатели отработали тушение условного пожара и поиск людей, которые не могли самостоятельно покинуть здание. Условных пострадавших искали в фойе, зрительном зале, служебных помещениях и на крыше.

Также участники отработали действия при осложнении обстановки из-за противоправного происшествия. Работу всех сил координировал оперативный штаб.

По итогам учений участники подтвердили готовность совместно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.

Фото: МЧС России.