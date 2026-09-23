В Рязанской области женщина обокрала пенсионерку, пока та обрезала яблоки

По данным полиции, 68‑летняя жительница деревни Ашуково днем обрезала яблоки во дворе. В это время 48‑летняя жительница Касимова обошла участок, нашла незапертую калитку и заглянула в дом. Там злоумышленница нашла деньги — они хранились на кухне в шкафу под стопкой книг. Женщина забрала 10 тысяч рублей, оставив одну пятитысячную купюру, чтобы запутать хозяйку. Когда пенсионерка вернулась и столкнулась с незнакомкой во дворе, та предложила купить у нее самосвал навоза, а затем ушла. Женщина отказалась, после чего проверила тайник и обнаружила пропажу. Оперативники нашли на песчаной тропинке следы женской обуви. По описанию внешности и уликам подозреваемую разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

В Касимовском округе задержали рецидивистку по подозрению в краже 10 тысяч рублей из дома пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону 23 сентября.

По данным полиции, 68‑летняя жительница деревни Ашуково днем обрезала яблоки во дворе. В это время 48‑летняя жительница Касимова обошла участок, нашла незапертую калитку и заглянула в дом. Там злоумышленница нашла деньги — они хранились на кухне в шкафу под стопкой книг. Женщина забрала 10 тысяч рублей, оставив одну пятитысячную купюру, чтобы запутать хозяйку.

Когда пенсионерка вернулась и столкнулась с незнакомкой во дворе, та предложила купить у нее самосвал навоза, а затем ушла. Женщина отказалась, после чего проверила тайник и обнаружила пропажу.

Оперативники нашли на песчаной тропинке следы женской обуви. По описанию внешности и уликам подозреваемую разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.