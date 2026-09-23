В Рязанской области выявили нарушения при использовании семян

С 7 по 22 сентября Россельхознадзор вынес четыре постановления о привлечении к административной ответственности должностных лиц сельхозпредприятий Рязанской области. Нарушения выявили во время совместных проверок с прокуратурой региона. Проверяющие установили, что некоторые хозяйства высевали семена сельскохозяйственных растений под урожай 2026 года без предварительной проверки их сортовых качеств.

С 7 по 22 сентября Россельхознадзор вынес четыре постановления о привлечении к административной ответственности должностных лиц сельхозпредприятий Рязанской области. Нарушения выявили во время совместных проверок с прокуратурой региона, сообщили в ведомстве.

Проверяющие установили, что некоторые хозяйства высевали семена сельскохозяйственных растений под урожай 2026 года без предварительной проверки их сортовых качеств.

Кроме того, на предприятиях использовали семена без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества.

За выявленные нарушения должностных лиц привлекли к административной ответственности.