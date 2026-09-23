В Рязанской области умерла журналист и фотохудожник

О смерти Ольги Иордан стало известно 21 сентября. Причина не указана. Отмечается, что она окончила факультет юриспруденции и политологии РГУ имени С. А. Есенина по специальности политолог. Ранее работала в 7info, отвечала за политический блок. Также была фотохудожником, организовывала выставки и культурные мероприятия как в Рязани, так и в Касимове, где жила последние годы.