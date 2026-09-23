В Рязанской области столкнулись две иномарки

Отмечается, что ДТП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля, полоса перекрыта. Согласно данным из сервиса «Яндекс Карты», движение в сторону улицы Советской сильно затруднено. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.