В Рязанской области пьяный мужчина угнал «Пежо», чтобы покататься

Полицейские задержали злоумышленника. По предварительной информации ведомства, 23-летний житель города возвращался ночью домой от приятелей. Мужчина был нетрезв. На улице он случайно заглянул в салон припаркованного автомобиля и заметил в замке зажигания ключ. Злоумышленник решил прокатиться на «Пежо» и сел за руль. Вскоре бросил машину на дороге и ушел домой. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

В Скопине пьяный мужчина угнал «Пежо», чтобы покататься. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска опросили 49-летнего хозяина пропавшего автомобиля и выяснили, что мужчина не запер машину и забыл ключи в замке зажигания. Ночью услышал шум мотора и увидел, что «Пежо» угнали.

Сотрудники полиции нашли автомобиль на одной из улиц Скопина. Эксперт-криминалист осмотрел салон и обнаружил «следы» 23-летнего местного жителя. Ранее мужчину привлекали за совершенные в состоянии алкогольного опьянения противоправные действия.

Полицейские задержали злоумышленника. По предварительной информации ведомства, 23-летний житель города возвращался ночью домой от приятелей. Мужчина был нетрезв. На улице он случайно заглянул в салон припаркованного автомобиля и заметил в замке зажигания ключ. Злоумышленник решил прокатиться на «Пежо» и сел за руль. Вскоре бросил машину на дороге и ушел домой.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.